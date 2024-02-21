Есть несколько простых правил посева и ухода, которые обеспечат вам отличный урожай вкусной и полезной редиски.

Большое преимущество редиса – то, что это один из самых ранних и "быстрых" овощей, и его можно сеять в несколько этапов.

Редис имеет короткий период вегетации, и от появления первых всходох до поры сбора урожая может пройти от 25 до 40 дней в зависимости от сорта и условий выращивания.

Редис можно сеять весной одним из первых, под агроволокном. Посевы можно продолжать до начала июня, а если лето не жаркое, то до середины июня. Также можно сеять редис в августе или сентябре, поскольку он не боится небольших заморозков.

При этом редиска менее устойчива к жаре – при таких условиях она растет деревянистой и горькой.

Семена редиса сеют рядами, дистанция между которыми составляет примерно 8-10 см, в небольшие углубления (1-2 см), потому что если посеять глубже, корнеплоды могут не завязаться.

Редис не очень требователен к почве, но предпочтение следует отдавать рыхлой, хорошо увлажненной и подкормленной навозом земле.

Прореживать редиску нужно, когда у сеянцев появляется первый настоящий лист – тогда оставляем между растеньями дистанцию ​​примерно 4 см. Или можно просто сразу сеять редис с нужной дистанцией.

Важно обеспечивать постоянное увлажнение почвы, особенно в период всходов и роста растений. Если редису не хватает воды, корнеплод может не образоваться вообще, или же вырастать горьким, грубым и полым.

В сухую погоду, чтобы получить нормальный урожай, придется поливать редис дважды в день (утром и вечером). Однако слишком интенсивный полив также может привести к проблемам, например, корнеплоды потрескаются.

Когда редис сажают весной, то обычно спелую редиску собирают в течение 5-6 дней, а вот осенью спешить не нужно, ведь корнеплоды хорошо хранятся в почве и остаются вкусными.

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