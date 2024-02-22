Каждый владелец смартфона знает, что чем интенсивнее он использует свой гаджет, тем больше на нем скапливается грязи. При этом особенно чувствителен к накоплению пыли и отпечаткам пальцев экран смартфона, в результате чего снижается читабельность и портится внешний вид. Как бы странно это ни звучало, но чаще всего экран протирают полой или рукавом одежды – метод действенный, но не самый лучший.
И правда, экран смартфона быстро подвергается загрязнениям, поэтому требует регулярного ухода и очистки.
Стало известно, какими вещами нельзя протирать экран телефона, поскольку это может негативно отобразиться на самом дисплее.
Например, многие считают, что избавиться от раздражающих пятен на экране быстрее всего с помощью собственной одежды. Вот только опасность заключается в том, что, как правило, под рукой не парча из нежного шелка, а пиджак, свитер или того хуже – джинсы. Таким образом, царапается экран о грубые ткани, вызывающие микротрещины, еще и убрать все загрязнения и излишки жира таким способом полностью не удается.
А вот особенно креативные экспериментаторы для дезинфекции и очищения экрана используют даже уксус. Эксперты говорят, что перед тем, как в очередной раз смачивать тряпку этим чудо-средством, нужно осознать, что уксус - это в первую очередь кислота, которой нежный дисплей точно не обрадуется.
Не самый лучший вариант для экрана и спирт из домашней аптечки. Все дело в том, что спирт растворяет защитное покрытие дисплея, увеличивая уязвимость смартфона к царапинам.
Также стоит забыть и обо всем ассортименте домашней бытовой химии для протирания экрана смартфона. Как и в случае со спиртом, такие вещества очень агрессивны и способны постепенно разрушить защитный слой дисплея.
А еще стоит "исключить" перекись водорода, ведь содержащийся в перекиси бензоат натрия подобно спирту способен постепенно стирать олеофобное покрытие. После такой чистки экран будет собирать еще больше следов, пыли и пятен, а значит и протирать его придется почаще.
Чем можно протирать экран смартфона
Конечно, вышеперечисленные советы не адресованы владельцам старых кнопочных телефонов – их можно протирать спиртом, перекисью и даже уксусом. Многие не боятся и гаджеты с защитными стеклами, но все же лучше проявить о них заботу, используя правильные способы чистки, тем самым продлевая срок службы устройств.
Так, протирать сенсорный экран современного смартфона рекомендуется тканями из микрофибры – они легко устраняют грязь, не оставляют царапин, легки в использовании . Также подойдут специальные влажные салфетки для мобильных устройств. Перед очисткой телефона рекомендуется отключить телефон от сети и полностью выключить телефон.
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