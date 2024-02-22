Каждый владелец смартфона знает, что чем интенсивнее он использует свой гаджет, тем больше на нем скапливается грязи. При этом особенно чувствителен к накоплению пыли и отпечаткам пальцев экран смартфона, в результате чего снижается читабельность и портится внешний вид. Как бы странно это ни звучало, но чаще всего экран протирают полой или рукавом одежды – метод действенный, но не самый лучший.

Стало известно, какими вещами нельзя протирать экран телефона, поскольку это может негативно отобразиться на самом дисплее.

Например, многие считают, что избавиться от раздражающих пятен на экране быстрее всего с помощью собственной одежды. Вот только опасность заключается в том, что, как правило, под рукой не парча из нежного шелка, а пиджак, свитер или того хуже – джинсы. Таким образом, царапается экран о грубые ткани, вызывающие микротрещины, еще и убрать все загрязнения и излишки жира таким способом полностью не удается.

А вот особенно креативные экспериментаторы для дезинфекции и очищения экрана используют даже уксус. Эксперты говорят, что перед тем, как в очередной раз смачивать тряпку этим чудо-средством, нужно осознать, что уксус - это в первую очередь кислота, которой нежный дисплей точно не обрадуется.

Не самый лучший вариант для экрана и спирт из домашней аптечки. Все дело в том, что спирт растворяет защитное покрытие дисплея, увеличивая уязвимость смартфона к царапинам.

Также стоит забыть и обо всем ассортименте домашней бытовой химии для протирания экрана смартфона. Как и в случае со спиртом, такие вещества очень агрессивны и способны постепенно разрушить защитный слой дисплея.

А еще стоит "исключить" перекись водорода, ведь содержащийся в перекиси бензоат натрия подобно спирту способен постепенно стирать олеофобное покрытие. После такой чистки экран будет собирать еще больше следов, пыли и пятен, а значит и протирать его придется почаще.

Чем можно протирать экран смартфона

Конечно, вышеперечисленные советы не адресованы владельцам старых кнопочных телефонов – их можно протирать спиртом, перекисью и даже уксусом. Многие не боятся и гаджеты с защитными стеклами, но все же лучше проявить о них заботу, используя правильные способы чистки, тем самым продлевая срок службы устройств.

Так, протирать сенсорный экран современного смартфона рекомендуется тканями из микрофибры – они легко устраняют грязь, не оставляют царапин, легки в использовании . Также подойдут специальные влажные салфетки для мобильных устройств. Перед очисткой телефона рекомендуется отключить телефон от сети и полностью выключить телефон.

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