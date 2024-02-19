Если телефон или планшет начинает тормозить, то проблема может быть связана с дефицитом памяти.

На сегодняшний день каждому человеку важно не просто получить доступ к информации, а важнее сохранить все необходимое для дальнейшей эксплуатации. Именно поэтому, выбирая для себя смартфон, каждый пытается найти самый оптимальный вариант хранения данных, чтобы максимально эффективно использовать девайс.

Да, все украинцы знают, что в смартфонах есть 3 типа памяти:

оперативная память (отвечает за производительность девайса);

встроенная (определяет объем информации, которую можно хранить на устройстве);

что расширяется (помогает решить вопрос о нехватке объема хранилища).

Итак, если телефон или планшет начинает работать слишком медленно, проблема может быть связана с дефицитом памяти.

В первую очередь стоит очистить кэш мессенджеров – как правило, речь идет о сотнях мегабайт, а иногда – о гигабайтах. Еще бы, именно мессенджеры занимают много места из-за всех сохраненных фото, видео и кэш.

К слову, эффект накопления практически незаметен у Viber, но если вы пользуетесь WhatsApp или Telegram, то дефицит памяти с большой вероятностью связан именно с ними.

Наибольшее место в Telegram занимает папка "Другие файлы". Беспокоиться о том, что вы хотите что-то важное не стоит, ведь в кэш-документах ничего такого не хранится. В программе все останется без изменений, просто чтобы открыть какое-нибудь фото или видео придется его снова загрузить.

Чтобы удалить эту папку, нужно зайти в Telegram, вызвать меню профиля, нажав на три полоски в правом углу – перейти к Настройка – Данные и хранилище – Использование хранилища – Очистить кэш .

Перед глазами появится список со всем кэшем, чтобы увидеть, сколько занимает именно папка "Другие файлы", заберите галочки возле других папок. Дальше осталось еще раз нажать "Очистить кэш" и все.

Вот такой простой перечень действий, чтобы качественно и быстро очистить память своего телефона. Такое нужно делать регулярно, потому что кэш постоянно собирается и в результате забивает устройство ненужными файлами.

Кроме того, чтобы в дальнейшем Telegram не так сильно нагружал память, специалисты рекомендуют внести изменения в настройки в разделе "Использование хранилища":

В пункте Ограничение размера кэша выберите одно из значений (5 или 2 ГБ). Теперь самые старые медиафайлы будут автоматически удаляться, если Telegram использует отведенный ему лимит. В Авто удаление медиа из кэша выберите нужный срок хранения файлов в личных разговорах, групповых чатах и ​​каналах. Теперь они будут удаляться независимо от того, использовал Telegram лимит или нет.

Важно!

В Telegram ограничения размера и времени хранения кэша часто сбиваются после обновлений. Потому иногда настройки стоит проверять.

Как очистить кэш в WhatsApp:

Настройка – Управление хранилищем .

Откроется меню, которое дает вам много пространства для маневра:

Если вы уверены, что важных мультимедиа не потеряете: Выбрать все – Удалить .

– . Если вы находитесь в чате, где часто постятся мемы и другой некритический контент: в чате нажмите Поиск – выберите один из форматов (Фото, Видео, Документы) – Еще – Удалить медиа в этом чате .

выберите один из форматов (Фото, Видео, Документы) – – . Если большая часть файлов вас не интересует, но некоторые из них вы не хотите потерять: нажмите на нужное медиа – В избранные . Выделите Настройки – Управление хранилищем – нажмите на файл, который хотите удалить – Удалить – Удалить все, кроме избранного .

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