Рано или поздно все сталкиваются с перегревом телефона и пользователю кажется, что батарея буквально может расколоться от температуры.

При обычных условиях использования телефон не должен становиться слишком горячим.

Так, в каждом смартфоне есть только два компонента, которые могут сильно нагреваться при большой нагрузке:

процессор;

аккумуляторная батарея.

Любой специалист скажет, что это нормально, что из-за протекания внутренних процессов в этих элементах, температура гаджета может повышаться.

Опасность же за собой несет только постоянный перегрев устройства, когда температурный диапазон превышает 60-70 градусов по Цельсию. В основном такое бывает, когда смартфоном пользуются при зарядке – важно помнить, что это негативно влияет на емкость батареи, поэтому злоупотреблять этим не нужно.

Кстати, отрицательно на состояние батареи и ее перегрев могут влиять недорогие аксессуары – неоригинальные или дешевые кабель и зарядное устройство – их лучше избегать.

Виновником перегрева устройства может также быть чехол смартфона. Здесь стоит заметить, что совершенно неважно, дорогой чехол или нет – наличие аксессуара в принципе увеличивает температуру устройства. В холодное время года чехол спасает смартфон от внезапных отключений, но в жару его следует все же снимать, хотя бы на время активного использования устройства.

Украинцам также стоит помнить, что в современных телефонах устанавливаются многоядерные процессоры, хотя активной системы охлаждения там нет. Такие процессоры делают устройства очень производительными, позволяющими быстро устанавливать приложения, загружать страницы в браузере и видео, однако это часто приводит к перегреву устройства.

Так, у детей при использовании смартфона проблема перегрева телефона происходит во время продолжительной игры. Кроме того, смартфон будет нагреваться из-за скачивания объемных программ, длительной видеосъемки и интернет серфинга.

Кстати, не стоит забывать, что на процес нагревания смартфона влияют использование модулей LTE, Wi-Fi и GPS.

Важно!

Если смартфон начал сильно греться – его нужно выключитьили просто погасить дисплей и дать гаджету отдохнуть и остыть. Можно уменьшить частоту обновления экрана в настройках, уменьшить яркость. Это будет полезно и для глаз, и для смартфона.

Отметим, что при критическом нагревании устройства не исключен взрыв аккумулятора. Так, например, в 2023 году в деревне Тирувилвамала на юге Индии в результате взрыва смартфона Redmi Note 5 Pro погибла 8-летняя девочка. Судебно-медицинская экспертиза показала, что аккумулятор взорвался в результате перегрева, хотя в этот момент телефон не заряжался.

Как предотвратить сильный нагрев телефона, важные советы:

Очистить оперативную память.

Открытые фоновые приложения активно используют ваш процессор и оперативную память RAM. В результате сворачивания большого количества приложений будет происходить нагрев процессора смартфона.

Открытые фоновые приложения активно используют ваш процессор и оперативную память RAM. В результате сворачивания большого количества приложений будет происходить нагрев процессора смартфона. Защита устройства от прямых солнечных лучей.

Удаление вредоносного ПО с телефона.

Рекомендуем использовать блокировщик рекламы и никогда не кликать на всплывающие окна на подозрительных сайтах.

Рекомендуем использовать блокировщик рекламы и никогда не кликать на всплывающие окна на подозрительных сайтах. Установка актуальной ОС телефона и обновление приложений.

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