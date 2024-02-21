Выращивание крепкой рассады томатов в домашних условиях включает в себя несколько ключевых шагов, начиная с тщательного изучения семян.

Независимо от того, приобретены они или собраны дома, очень важно выбирать крупные и симметричные семена. Для ускорения процесса проверки существуют способы его ускорить.

Для семян, собранных самостоятельно, особенно если растения были больны в предыдущем сезоне, рекомендуется термическая обработка. Это помогает устранить потенциальные патогены.

Один из способов заключается в обработке семян путем погружения их в 1%-ный раствор марганцовки на 15 минут. После этого промойте и высушите семена. Альтернативно для дезинфекции можно использовать имеющиеся в продаже препараты, такие как Фитоспорин-М или Споробактерин.

Замачивание семян – еще одна полезная процедура. На дно неглубокой емкости положите марлю, расположите на ней семена и залейте талой водой, не закрывая семена полностью.

Дайте им набухнуть, а для усиления эффекта используйте специальные препараты для замачивания, например, Энерген АКВА (10-15 капель на 50 мл воды, время замачивания семян томатов – 4 часа). Этот раствор, содержащий калийные соли гуминовых кислот, повышает энергию прорастания и увеличивает процент всхожести, окутывая семена защитной и питательной пленкой.

Да, изучение семян играет очень важную и не только в случае с томатами.

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