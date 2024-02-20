Выполнив эти начальные шаги, вы сможете оптимизировать свой смартфон для комфортного и безопасного использования, будь то общение, развлечения или работа.

Эксперты по смартфонам дают важные советы новым владельцам телефонов, которые помогут им улучшить общее впечатление от использования.

Вот пять рекомендаций, как сделать ваш новый смартфон идеально удобным для работы, общения, развлечений и для любого пользования:

Свяжите свою учетную запись с Google.

Подключите свой смартфон к учетной записи Google. Это не только сохраняет историю поиска и открытых вкладок, но и облегчает быстрое создание учетной записи на различных веб-сайтах.

Обновления системы и приложений.

Обязательно своевременно обновляйте как операционную систему, так и установленные приложения. Регулярные обновления повышают безопасность системы и общую производительность.

Включить функцию поиска устройства.

Активируйте функцию поиска устройств. Эта функция поможет вам найти свой смартфон, если он утерян, указав его приблизительное местоположение.

Установить пароль экрана.

Установите экранный пароль, чтобы повысить безопасность вашего устройства. Эта мера предотвращает несанкционированный доступ и использование.

Расписание «не беспокоить».

Установите график «не беспокоить». Эта функция позволяет вам управлять уведомлениями и звонками в определенные периоды времени, обеспечивая непрерывную концентрацию и расслабление.

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