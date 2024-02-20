Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете защитить аккумулятор вашего смартфона и увеличить его срок службы.

В нашей быстро меняющейся современной жизни редко можно оказаться без телефонов и зарядных устройств. Однако в суете крайне важно не пренебрегать безопасностью своего смартфона.

Мягкие поверхности.

Зарядка телефона на мягких поверхностях, таких как кровати или диваны, может показаться удобной, но это не рекомендуется. При зарядке аккумулятор телефона испытывает дополнительную нагрузку и нагревается. Размещение гаджета на мягкой поверхности увеличивает эту нагрузку, что приводит к потенциальному перегреву и преждевременному износу устройства или его компонентов.

Солнечные места.

Не заряжайте телефон под прямыми солнечными лучами. Воздействие на телефон солнечного света во время зарядки может привести к его перегреву. Чтобы избежать этого, отключите Интернет и закройте фоновые процессы, чтобы снизить дополнительную нагрузку на смартфон.

Предотвращение разряда.

Воздержитесь от регулярной разрядки смартфона до нуля. Рекомендуется поддерживать уровень заряда батареи выше 15-20%, а если зарядка невозможна сразу, активируйте энергосберегающий режим.

Время от времени рекомендуется разряжать батарею, но не обязательно доводить ее до нуля; Google рекомендует оставаться выше 10%.

Рекомендации по хранению.

Если вы храните смартфон в течение длительного периода времени, зарядите аккумулятор до уровня 50–80%. Это помогает поддерживать работоспособность аккумулятора, когда устройство неактивно.

Электрическая безопасность.

Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электричеством, таких как скачки напряжения или сбои, которые могут повлиять на работу вашего смартфона. Решение этих проблем может предотвратить потенциальные проблемы с вашим устройством.

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