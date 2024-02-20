Если ваше устройство быстро разряжается, существуют специальные функции Android, которые при отключении могут значительно экономить заряд батареи. Вот как оптимизировать ваш смартфон для увеличения времени автономной работы:

Отключить всегда на дисплее.

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в раздел «Активный экран и блокировка».

Отключите функцию «Активный экран».

Функция Always On Display может существенно повлиять на время автономной работы, а ее отключение может привести к заметному увеличению автономности, особенно на умных часах и фитнес-браслетах.

Отключить функции пробуждения экрана.

В разделе настроек «Активный экран и блокировка»:

Отключите «Пробуждать при взятии в руки» и «Двойное касание для включения экрана».

Откройте вкладку «Эффект уведомления».

Отключите дополнительные эффекты, в том числе активацию экрана при поступлении уведомлений.

Сведение к минимуму ненужных включений экрана способствует продлению срока службы батареи устройства.

Выберите статические обои.

Анимированные или живые обои потребляют больше заряда батареи, так как требуют постоянной работы графического процессора.

Выберите статичное изображение в качестве обоев, чтобы сэкономить до 5% заряда аккумулятора, в зависимости от особенностей ваших живых обоев.

Отключить автосинхронизацию.

Откройте настройки устройства.

Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».

Сдвиньте переключатель «Автосинхронизация данных» влево и подтвердите отключение.

Синхронизируйте данные вручную, когда это необходимо, для экономии ресурсов и увеличения срока службы батареи.

Отключить системные звуки.

Хотя отключение всех системных звуков может положительно повлиять на срок службы батареи, оно может быть менее значительным, чем отключение виброотклика на телефоне.

Внедряя эти настройки, пользователи могут эффективно оптимизировать свои Android-смартфоны для увеличения времени автономной работы, гарантируя, что устройство будет оставаться готовым к выполнению задач в течение дня.

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