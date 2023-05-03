В Херсоне около 11:00 утра под вражеский обстрел попал гипермаркет.

Все оперативные службы уже прибыли к месту трагедии в Херсоне - в результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.

Сообщается, что враг обстрелял единственный работающий гипермаркет в Херсоне 3 мая.

Три человека погибли, пятеро — ранены, об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Трое погибших, пятеро раненых по состоянию на данный момент. Это работники и посетители заведения. Все оперативные службы находятся на месте", - сообщил глава МВД.

На месте работают оперативные службы, которые оказывают первую помощь людям.

В прокуратуре Херсонской области сообщили, что утром 3 мая армия рф в очередной раз произвела обстрел города Херсона и области.

В результате ударов по жилым домам Дарьевской общины погиб мужчина. В областном центре от атаки по одному из местных гипермаркетов погибли три гражданских лица, еще четверо получили ранения, они госпитализированы.

"По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, линии электропередач и газопровод. Прокуроры совместно со следователями проводят первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией РФ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Херсоне вынужденно вводят длительный комендантский час.

Комендантский час начнется с 20:00 5 мая и продлится до 6:00 8 мая. В течение 58 часов передвигаться по городу ЗАПРЕЩЕНО!

Также город будет закрыт на въезд и выезд.

Также напомним, минувшей ночью Украина пережила новую атаку дронов.

Кроме того, сообщалось о том, что враг сбросил авиабомбы на учебное заведение.

Также Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на учебное заведение и дронами превратили в пепел дома.