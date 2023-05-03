Населенный пункт, где проживает многодетная семья и другие гражданские, постоянно находится под вражеским огнем.

«Прилеты» в Ямполе Лиманской общины не заканчиваются, несколько дней назад были ранены две женщины, пишет Politeka.net со ссылкой на Ювенальную полицию Украины.

Одна из них, к сожалению, скончалась по дороге в больницу.

На днях полицейские эвакуировали из Ямполя семью с 5 детьми. Отец детей погиб от обстрела. Мужчину убило с двумя соседями.

«Не хочется больше рисковать», – говорят жители, попросившие правоохранителей об эвакуации.

Среди них – 39-летняя мама пятерых детей. Семья потеряла отца, убитого осенью вместе с двумя соседями.

«Полицейские доставили эвакуированных в Лиман. В дальнейшем семьи отправились в Тернопольскую и Кировоградскую области. Несмотря на пережитое, каждый стремится вернуться домой после победы Украины над агрессором», – рассказали в полиции.

Напомним, во время полномасштабного вторжения россии в Украину в период с 29 апреля по 30 сентября 2022 года поселок находился во временной оккупации России.

30 сентября 2022 года Ямполь был освобожден ВСУ.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую масштабную атаку дронов.

Также сообщалось, что появились фото жертв страшного ракетного удара – младшему ребенку не было и двух лет.

Кроме того, Politeka.net писала, что оборвалась жизнь Героя, который многое сделал для Украины.