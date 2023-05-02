Евгений Квасков погиб в расцвете сил, мужественному украинцу было всего 44 года.

Глава Общественного союза «Центр национально-патриотического воспитания» Евгений Квасков отдал свою жизнь за Украину под Бахмутом 28 апреля, выполняя боевое задание, пишет Politeka.net.

«Вспомните сегодня моего Женю — такого большого и сильного, с таким добрым сердцем, такого мужественного, умного, начитанного, ответственного, заботливого, щедрого, искреннего», — написала сестра погибшего воина Ирина.

Евгений долгое время занимался проектами по национально-патриотическому воспитанию детей и молодежи, в частности организовал патриотическую игру-учебу «Казак-Квест» для школьников. Работал заместителем председателя Координационного совета по национально-патриотическому воспитанию Департамента молодежи и спорта КГГА.

Также он был одним из соучредителей Братства казацкого боевого обычая «Спас».

После полномасштабного военного вторжения рф в Украину Евгений встал на защиту Украины в борьбе против оккупантов.

Сестра Евгения, оплакивая брата, рассказывает, что он был ее самым родным человеком:

«Проклятая война забрала самое дорогое, что у меня было – моего брата Женю. Мой лучший друг, самый родной человек, мое сокровище, вместе и рядом во всем с первого дня моей жизни…».

Ирина признается, что не знает, как ей дальше жить:

"Люблю всем сердцем, мой воин. Люблю и не знаю как дальше без тебя».

Приглушенные новым страшным известием с фронта украинцы выражают близким Евгения соболезнования:

«Искренние соболезнования!»,

«Царства небесного тебе, казаче! Ты был достойным и хорошим человеком, а главное правдив!»,

«Господи! Женя! Светлая память! Искренние соболезнования родным и близким!»,

«Вместе с Евгением ходили в горы. Очень светлый и добрый человек... не верится... Светлая память...»,

«Я не могу поверить… не может быть… еще недавно переписывались… Вечная память Воину. Держитесь. Мои искренние соболезнования Вам и Вашей семье».

Ранее стало известно, что в битве за Бахмут погиб известный журналист.

Также сообщалось, как сегодня выглядит здание в Днепре, в которое попала российская ракета.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели на войне известного артиста оперы и балета.