В Сети появились кадры, как многоэтажка по улице Набережная Победы в Днепре выглядит сегодня, пишет Politeka.net.
«Дом в Днепре, подвергшийся попаданию вражеской ракеты. Уже прошло более 4 месяцев», – коротко прокомментировал кадры известный фотограф Ян Доброносов.
На фото – изуродованные квартиры, а также желтая кухня, кадры из которой после атаки облетели весь мир.
Она, напомним, из квартиры украинского тренера по боксу Михаила Кореновского. В тот страшный день Михаил погиб, а его жена и дети выжили благодаря тому, что были на прогулке.
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Также на фото Доброносова много игрушек и цветов, которые на место трагедии приносят люди. Среди букетов можно увидеть большое фото молодой пары – жертв ракетной атаки.
Напомним, по состоянию на 19 января было известно о 46 погибших, среди них три ребенка, и 75 раненых (среди них 13 детей).
Россияне ударили по дому в Днепре ракетой того же типа, которой 27 июня 2022 уничтожили торговый центр в Кременчуге.
Впоследствии был обнародован список военных, непосредственно привлеченных в совершении преступления. Названы имена 44 из 52 человек 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, базирующегося в Шайковке.
Это тот же полк, совершавший налет на ТЦ «Амстор» в городе Кременчуг 27 июня.
Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую страшную ракетную атаку. Россияне били по жилым домам, многоэтажкам, предприятиям.
Так, в Днепре погибла молодая женщина и маленький ребенок.
В результате попадания ракеты в Умани упала часть жилой многоэтажки.