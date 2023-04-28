Ужасная ракетная атака в тот день, 14 января, унесла жизни десятков мирных людей.

В Сети появились кадры, как многоэтажка по улице Набережная Победы в Днепре выглядит сегодня, пишет Politeka.net.

«Дом в Днепре, подвергшийся попаданию вражеской ракеты. Уже прошло более 4 месяцев», – коротко прокомментировал кадры известный фотограф Ян Доброносов.

На фото – изуродованные квартиры, а также желтая кухня, кадры из которой после атаки облетели весь мир.

Она, напомним, из квартиры украинского тренера по боксу Михаила Кореновского. В тот страшный день Михаил погиб, а его жена и дети выжили благодаря тому, что были на прогулке.

Также на фото Доброносова много игрушек и цветов, которые на место трагедии приносят люди. Среди букетов можно увидеть большое фото молодой пары – жертв ракетной атаки.

Напомним, по состоянию на 19 января было известно о 46 погибших, среди них три ребенка, и 75 раненых (среди них 13 детей).

Россияне ударили по дому в Днепре ракетой того же типа, которой 27 июня 2022 уничтожили торговый центр в Кременчуге.

Впоследствии был обнародован список военных, непосредственно привлеченных в совершении преступления. Названы имена 44 из 52 человек 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, базирующегося в Шайковке.

Это тот же полк, совершавший налет на ТЦ «Амстор» в городе Кременчуг 27 июня.

Напомним, минувшей ночью Украина пережила новую страшную ракетную атаку. Россияне били по жилым домам, многоэтажкам, предприятиям.

Число жертв растет.

Так, в Днепре погибла молодая женщина и маленький ребенок.

В результате попадания ракеты в Умани упала часть жилой многоэтажки.