Самая слабая линия обороны российской армии находится на Херсонском направлении, так что вероятнее всего контрнаступление ВСУ может начаться именно там. Однако, преградой к этому становится широкая река Днепр.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Сейчас" рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

По словам эксперта, главной природной преградой на пути контрнаступления украинских войск может стать река Днепр, которая сейчас разделяет Херсонщину на две части – оккупированную и подконтрольную Украине. Это сложное направление, но в то же время, по мнению эксперта, там самая слабая линия обороны российских войск.

"Русские надеются, что форсирование такой широкой реки, как Днепр, в районе Херсона, это широкая река, ширина где-то от километра и дольше, в разных местах по-разному, но это сотни метров. При этом мосты – Антоновский и переправа в районе Новой Каховки, они разрушены и использоваться для того, чтобы перебросить крупный контингент войск и техники трудно и крайне рисково. В общем, форсирование Днепра очень сложно, и я думаю, что в Москве так и считают, что Днепр – как естественная преграда – предотвратит более или менее массовое наступление, и соответственно не нужно там ни строить серьезные оборонные снаряжения, ни оборонительные линии, ни держать крупный контингент войск", - говорит Федоров.

При этом он отмечает, что именно этот фактор делает оборону на этой линии фронта слабой, и этим могут каким-то образом воспользоваться ВСУ.

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