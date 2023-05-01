Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что российские пропагандисты взяли интервью у одного из оккупантов в Бахмуте, который сказал, что им осталось пройти 1,5 км для взятия города под полный контроль.

"Ура-патриоты прямо аж выдохнули: что там 1,5 км до 9 мая? А, нет... На сегодняшний день протяжённость линии боестолкновений в Бахмуте составляет 4,5 км. Она проходит от "самолётика", по ул. Чайковского до угла с ул.Освободителей Донбасса и до упора в парк "Лесная сказка" с частичным охватом ул.Морозова. Поэтому, речь идёт не просто о 1,5 км", — пишет эксперт.

По его словам ситуация в городе гиперсложная, но контролируемая.

"Новая почта - перекрёсток Юбилейной/Чайковского, продолжает держаться. По Освободителям Донбасса оккупанты не могут продвигаться из-за плотного огня СОУ.

Саму улицу Чайковского РОВ постоянно пытаются перерезать, а так же предпринимают попытки продвигаться вдоль неё, но поскольку СОУ сохраняют над ней контроль, очевидно, что особого успеха у оккупантов в этом занятии - нет", — добавил Александр Коваленко.

Аналогичная ситация у ррссийских оккупационных войск за пределами города. Практически все их рефлексии в направлении Хромово и Ивановского безуспешны. Физически перерезать 0506 и 0504 так и не получилось.

"Оккупанты пробуют рапортовать о некоторых продвижениях в городе, опираясь на занятие позиций в малоэтажной, частной застройке, но дилемма для них в том, что после такого рапорта им, зачастую, приходится покидать свои позиции. Фактически, они сейчас уперлись в самый сложный сектор.

Не исключаю, что в ближайшее время ул.Освободителей Донбасса, символично, станет основной разграничительной линией в городе. Радует то, что аномально долгий "сезон" дождей подошёл к концу", — подчеркнул эксперт.

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