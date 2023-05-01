В самое ближайшее время начнется наиболее острая фаза наступления ВСУ на вражеские позиции.

И оно станет очень результативным. Такое мнение в эфире Politeka Online высказал известный ведический астролог Алакх Ниранжан, пишет Politeka.net.

По его словам, в период с 20 апреля по 5 мая проходит коридор затмений.

«Во время или после коридора затмений начнутся события наиболее острой фазы наступления Украины. Таким образом в мае будет сделано жесткое действие, которое несомненно принесет плоды. Это действие будет позитивное и очень благоприятное для разрешения ситуации.

После этого начнется ситуация совсем иная, начнутся переговоры о сдаче, контрибуциях, эти переговоры будут длительные. Они будут до ноября. А с ноября и зимой будет проходить уже окончательное возвращение территорий», - уверен Ниранжан.

При этом не все с этими договореностями будут согласны, поэтому зимой еще будет «некоторое сопротивление».

«Если говорить с военной точки зрения, нас ожидает острая фаза в мае, а потом зимой будет напряжение, доводка ка бы», - уверен астролог.

Ниранжан отметил, что сейчас переговоры с россией нереальны, но после контрнаступления ВСУ многое изменится.

«Сейчас переговоры невозможны, после контраступления станут возможны. Потомучто позиция будет кардинально иная», - заключил Ниранжан.

Добавим, тем временем стало известно, что россияне сбежали с некоторых позиций в Бахмуте.

«В бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается. На отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», - сообщал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский

Также сообщалось, что оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.

Кроме того, Politeka.net писала, що прошлой ночью не все ракеты удалось сбить.