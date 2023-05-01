О ситуации в городе-крепости сообщил генерал-полковник Александр Сырский, вновь побывавший на нескольких направлениях в районах боевых действий, пишет Politeka.net.

По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты провели многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях.

Однако благодаря стойкости и мужеству украинских защитников действия врага потерпели неудачу.

«Чтобы продвинуться вперед, враг применяет максимум усилий и не считается ни с чем. Несмотря на значительные потери в бой постоянно бросаются новые штурмовые группы Вагнера, бойцов других частных компаний, десантников. Но взять город под контроль противнику не удается.

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Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции», – сообщил Сырский.

Бахмут, война, руины

Тем временем на Лиманском направлении украинские защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы - попытки врага захватить наши позиции не удались.

Более того, противник понес потери, украинскими защитниками были взяты в плен 10 вражеских солдат.

Бахмут, взрыв, фронт, передовая

Тем временем CNN сообщает, что россияне не готовы к контрнаступлению ВСУ. Отмечается, что у оккупантов уже нет сил и той мощи, особенно в профессиональной части за счет уничтожения профессиональных войск.

Кроме того, запасы боеприпасов в ВС РФ заканчиваются, а внутренних распрей в российском военном руководстве становится все больше, отмечают журналисты.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще притащить на фронт.

Также сообщалось, что минувшей ночью не все вражеские ракеты удалось сбить – вспыхнули пожары, много раненых.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.