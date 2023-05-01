Российские оккупанты за последние дни совершили несколько ракетных атак по Украине, причем не только в прифронтовой зоне, но и в тылу. Оказалось, что теперь они поставили перед собой новую цель – выявление новых систем ПВО, которые поставили в Украину западные партнеры.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Сейчас" рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

"Конечно, это одна из целей, которую преследует российское командование, в данном случае командование воздушно-космических сил. Эта задача всегда стоит перед командованием авиации. Это первое. А второе, это обычная практика российских авиационных войск – нанесение террористических ударов по Украине, по жилым кварталам, по населению, по гражданским объектам и объектам инфраструктуры здесь тоже ничего нового. Здесь российские военные повторили в очередной раз то, что они делают уже регулярно. И наконец, это попытка понять, как можно атаковать те или иные объекты в Украине в случае наступления Вооруженных сил Украины.

Потому что понятно, что в ответ на наступательные операции, которые планируются, и которые будут проведены ВСУ, российские военные, российское политическое руководство попытается ответить, в том числе, и налетами на гражданские цели, а может налетами на ключевые транспортные узлы, которые играют ключевую стратегическую роль в доставке на фронт военного снаряжения, боеприпасов, подкреплений и т.д. Я не исключаю, что сейчас происходит выявление тех объектов и тех целей, которые собираются поразить российские военно-воздушные силы в том случае, если начнется контрнаступление", - рассказал военный эксперт Юрий Федоров.

Напомним, "Внезапность – это ключ ко всему": какой сценарий контрнаступления могут повторить ВСУ.

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