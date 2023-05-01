Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал подозрение, что у последних ракетных ударов по территории Украины была сопутствующая задача.

"Ограниченный, но унифицированный боекомплект ракет, которые командованию РОВ прекрасно известно, что эффективно сбиваются нашей ПВО, применялся не только для ударов по объектам. Фактически, каждый ракетный удар или налёт дронов-камикадзе это выполнение ещё и сопутствующей задачи, помимо основной - вскрытие ПВО. Благодаря этим вскрытиям РОВ составляют карту размещения тех или иных средств ПВО согласно эшелонами и количественному насыщению", — пишет эксперт.

То есть, по его словам, посредством таких действий оккупанты могут с высокой долей вероятности узнать не только, чем ракета/дрон были сбиты (Gepard или IRIS-T, NASAMS или Crotale, "Тунгуской" или "Буком"), но и чем её "вели", каким средством.

"А теперь главное. С какого момента начались нынешние удары? С того самого, как в Украину были завезены ЗРК Patriot. И по моему мнению, РОВ сейчас пытаются выследить и установить место размещения именно ЗРК Patriot, чтобы нанести по нему целенаправленный удар с гарантированным прорывом ПВО и уничтожением комплекса.

В череде нынешних поражений и тотального фиаско под названием "сво" им нужна хоть какая-то "победа" и таковой может стать, если не захват Бахмута, то уничтожение или хотя бы повреждение ЗРК Patriot, из чего они снимут целый пропагандистский сериал. Видимо это и есть сопутствующая задача", — объяснил Александр Коваленко.

Но поскольку наше ПВО не стационарное, а мобильное, то формирование таких карт оккупантами актуально первые часы после удара.

"Возможно по этой причине РОВ поднимает в воздух большее количество самолётов, чем задействует. Да, они рассредоточивают внимание, но не только. В случае определения места размещения ЗРК Patriot эти, запасные самолёты должны будут обеспечить следующую волну ракетных пусков, сконцентрированных исключительно по выявленной позиции", — добавил эксперт.

Напомним, минувшей ночью враг бил по Украине ракетами.

Киев оккупанты атаковали ракетами и дронами одновременно.

Кроме того, Politeka.net писала, что потери оккупантов резко упали - названа причина.