Такой прогноз дал известный ведический астролог Алакх Ниранжан в эфире Politeka Online.

По его словам, после жесткого и результативного контрнаступления ВСУ ситуация кардинально изменится.

«Сейчас переговоры невозможны, после контраступления станут возможны. Потомучто позиция будет кардинально иная», - пояснил Ниранжан.

По его словам, с военной точки зрения, Украину ожидает острая фаза в мае.

«И потом зимой будет напряжение, доводка ка бы. А с точки зрения завершения в договорном плане мы ожидаем ноября….», - отметил астролог.

Ниранжан также сообщил, что все будет сопровождаться ситуацией в самой российской федерации.

«Потому что после того, что произойдет в мае здесь, в россии начнутся многие процессы, многие территории начнут отказываться от единства, будут пытаться выходить. Потому что никто не хочет оставаться в этом болоте. Элиты будут гибнуть. Это все уже будет оформление результатов конкретной победы ВСУ», - уверен Алакх Ниранжан.

Таким образом, говорит астролог, если говорить о процессе возврата территорий, то этот процесс мы будем наблюдать с ноября 2023-го года до зимы 2024-го.

«Суть заключается в простом. Ту часть, какую бы сейчас ВСУ не отвоевала, все равно это будет не все. Но это станет прологом для серьезных переговоров с позиции силы», - уверен астролог.

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