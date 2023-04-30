Российские оккупанты после ракетной паузы снова атаковали Украину. Теперь они применяют новые тактики воздушных боев в обход украинской противовоздушной обороны.

Об этом рассказал израильский военный эксперт Давид Гендельман в эфире ютуб-канала "Фабрика новостей".

"Наверное, любой противник постоянно пытается совершенствовать применение сил и средств, новые способы. В принципе, мы уже видели, что действительно вся эта массированная кампания, которая шла несколько месяцев против объектов украинской энергетики не достигла желаемых результатов. Поэтому было только логично, что они кроме смены цели попытаются комбинировать различные средства воздушного нападения для получения лучших результатов. Пока, на самом деле не факт, что каким-то коренным образом тактика изменилась, потому что много зависит от того, на каком именно участке наносятся удары, и как именно построена конкретно украинская ПВО, где есть стационарные средства, где есть мобильные средства", - рассказал эксперт.

По словам Давида Гендельмана, дальше, по ходу войны российская сторона тоже будет пытаться и дальше улучшать свое противостояние с украинской ПВО. Он подчеркнул, что именно благодаря украинской ПВО до сих пор во многом война и выглядит, как выглядит. Иначе мы бы уже давно видели массированные удары обычными, свободно падающими бомбами по глубокому украинскому тылу.

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