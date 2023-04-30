О том, что Великобритания передаст Украине дальнобойные системы стало известно не так давно, после в социальных сетях появилась информация о взрывах на нефтебазе в Севастополе. Ситуация постепенно обостряется на фоне возможного скорого наступления ВСУ.

Однако следует понимать, как оккупанты готовятся к нему и адекватно оценивать ситуацию на Юге Украины. Об этом высказался военный аналитик на Radio NV Денис Попович.

«Нужно понимать, что рф уже создает методы противодействия. Мы видим то, что сейчас происходит на фронте. При помощи беспилотников теперь россияне пытаются уничтожить именно системы ПВО.

Знают те случаи, где они достали с-300, там они повредили гепард, там повредили Торрен-1 и так далее. Это уже система противодействия со стороны рф, которая на данный момент направлена именно на ослабление сил ПВО. Поскольку они хотят получить превосходство в воздушном пространстве. У них более современные самолеты, чем у нас» - рассказывает эксперт.

Он также подмечает, благодаря нашим силам ПВО превосходства в воздухе нет. И теперь оккупанты хотят этого добиться, чтобы остановить наше контрнаступление прежде всего на Юге, где у них существенная авиационная группировка.

«Если мы будем затягивать контрнаступление, они будут усиливаться. Для нас одну из решающих ролей будет играть артиллерия, дальнобойные средства» - также добавил Денис Попович.

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