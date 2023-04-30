Эксперт по вопросам международной политики Рамиз Юнус рассказал, когда ждать переговоров между Украиной и Россией. В интервью "Сейчас" специалист поделился своим мнением.

Как отметил эксперт, сейчас на поле боя закончилось российское наступление, которое фактически провалилось. И весь мир, включая США и Китай ждут украинского контрнаступления, после чего можно будет говорить о каких-то переговорах. Ведь тогда будет виден перевес одной из сторон, можно начинать разговаривать с позиции силы.

"Для того, чтобы реально начать говорить о переговорах, должна быть завершена война с позиции силы одной из сторон. Когда сегодня мы все слышим о том, что российское наступление застопорилось и все украинского контрнаступления, то сначала надо дождаться всего того что связано с этим наступлением, с результатами этого наступления, а потом можно будет посмотреть. Когда туман рассеется этих баталий, тогда можно понять, созрела эта конъюнктура или нет", - рассказал специалист.

Как добавил эксперт, когда сила будет продемонстрирована, враг будет понимать возможные риски и сам может покинуть остальные территории, включая Крым. Этот механизм был продемонстрирован в 44-дневной войне за Карабах, когда Армения покинула несколько районов добровольно, которые Азербайджан не забирал силой.

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