В последнее время наблюдается спад боевой активности на фронте, причем как с украинской стороны, так и с украинской. Это связано с накоплением сил и ресурсов перед наступлением.

Об этом рассказал эксперт независимого военно-аналитического интернет-проекта Caliber Агиль Рустамзаде.

По его словам, в последнее время изменений в оперативной обстановке на фронте не наблюдается, активность боев спала. Однако, это может свидетельствовать о том, что стороны накапливают силы и ресурсы.

"Оперативная обстановка в Украине – кардинальных изменений не произошло. Общее наступление, как я говорил, прекратилось, но Бахмут, Авдеевка и Марьинка – это направления, которые живут своей жизнью. Боевые действия на этих участках начались, в принципе, с начала войны. 80-85% территории Бахмута находится под контролем российской армии. Бои идут, продолжаются. Но в целом на линии фронта относительный спад боевой активности, мы это видим с обеих сторон. ВСУ и российская армия накапливают силы. Скорее всего после 10 мая мы увидим активность, может быть с украинской, может быть с российской стороны. Потому что обе стороны имеют ресурс – от 40 до 60 тысяч военнослужащих – и могут использовать его для различных наступательных действий".

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