Ситуация на фронте сейчас находится в самой высокой точке напряжения, и это понимает, как украинская сторона, так и сторона российских оккупантов. До осени должен случится перелом в этом противостоянии.

Такое мнение выразил военный эксперт, полковник ВСУ, кандидат политических наук Петр Черник в эфире программы "Говорить великий Львів".

По словам военного, и украинская сторона и оккупанты находятся в той тональности, когда боятся допустить фатальную ошибку. Поэтому Украина должна нанести сокрушительный удар, чтобы вся оборона оккупантов посыпалась.

"Два льва замерли. Однозначно да. Все на самом деле на самой высокой точке. Мы не имеем права на ошибку, наш удар должен быть очень мощным, очень взвешенным, очень серьезный, и насколько сильный, чтобы обсыпать в стратегическом смысле их оборону. Но московиты также прекрасно осознают, что классическое военное поражение в Украине, отодвигание линии до 1991 года в наших границах может быть равно физической смерти путина и начала развала российской федерации. На самом деле все пребывает в такой высоченной тональности, что каждая из сторон боится допустить фатальную ошибку. Но, нет ни малейшего сомнения, что в цикле "весна сейчас – конец весны – начало осени" точка надлома обязательно будет. Однако, в каком формате – ну, это не сможет предвидеть даже самый светлый ум", - рассказал Петр Черник.

Напомним, Оккупанты попали в ловушку ВСУ под Авдеевкой: "Все это выступление российских войск...".

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