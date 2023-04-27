Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два средства противовоздушной обороны и еще два важных военных объекта врага.

В свою очередь боец ​​ВСУ, который находится в Бахмуте и ведет свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский», сообщает, что оккупантов удалось отбросить от трассы.

«Держим Медицинский Колледж, -14 червей, на трассе ребята держат оборону, немного отбросили…», - пишет боец.

За село Хромово под Бахмутом идут тяжелые бои, украинские защитники иногда делают контратаки.

На улице Корсунского – без изменений, на флангах, по словам Бахмутского, тоже без изменений.

Ранее боец ​​ВСУ, рассказывающий о ситуации в Бахмуте под ником «Бахмутский демон» сообщил, что идет битва за Хромово, оккупанты штурмуют украинские позиции по 8-10 раз в сутки.

Также он отмечал, что оккупанты «имеют и дальше преимущество в арте и авиации».

"Бахмут войдет в историю как конвейер смерти", - отметил "демон", добавив, что город-крепость станет могилой для врага.

Напомним, ночью оккупанты ударили ракетами "Калибр" по Николаеву.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.