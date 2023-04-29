Если российские оккупанты полностью займут Бахмут, то окажутся в капкане, ведь город находится в низине напротив высот Часового Яра, откуда украинская арта будет их обстреливать. Но более интересны перспективы наступления по этому направлению.
Об этом рассказал военный эксперт Андрей Крамаров в эфире ютуб-канала "Фабрика новостей".
"Там сейчас такие интересные разговоры начинаются. Бахмут, это оказывается большая ошибка российского командования, и что вероломные ВСУ каким-то образом обманув конечно же, заманили на этот рубеж. Они же не хотели, а мы заманили туда российскую армию, уничтожили там самые боеспособные части, а они туда бросили все, что у них было, и теперь там может оказаться, что закончились российские войска.
А Бахмут, это такое интересное место, это вот в сторону на запад место в которое проще зайти, чем вот туда по трасе Ивановской оттуда выйти, потому что ты по сути там упираешься в хребет, вот там, где Часов Яр, хребет, который есть вершиной, и ты в нее упираешься и все там. И вот ты просто оказываешься в этом Бахмуте, как в ловушке, и тебя там просто перемалывают. В принципе, что сейчас и делают наши ВСУ", - рассказал Крамаров.
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По словам эксперта, ВСУ из Бахмута могут пойти на Луганск или с фланга ударить по Донецкой группировке войск РФ. А из Авдеевки в это время будет уходить вторая контратака на Донецк. Может быть выход в тыл Донецка или прорыв фронта и выход в тыл Луганска. Этот маневр будет зависеть от степени истощенности русских войск в Бахмуте.
Напомним, Оккупанты попали в ловушку ВСУ под Авдеевкой: "Все это выступление российских войск...".
Как сообщала Politeka, "Второй Сталинград": Бахмут практически уничтожен, оккупанты продвигаются.
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