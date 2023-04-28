Украине необходимо в три-пять раз больше оружия, чем у нее есть сейчас.

Такое мнение высказал известный азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде, пишет Politeka.net.

По его словам, если бы Украина владела необходимым количеством оружия, начался бы процесс военного истощения противника.

«Но темп вашего огневого воздействия недостаточен для того, чтобы вы стали истощать противника, вы его как бы поддерживаете в тонусе. И это касается всего комплекса огневого поражения, не только танков и артиллерии. Конечно, ситуация сейчас намного лучше, чем в первые месяцы войны, но нужен перелом», - пояснил Рустамзаде в интервью "Фабрике новостей".

Аналитик подчеркнул, что сейчас ситуация с оружием намного лучше, чем была в первые месяцы войны, но Украина нуждается в трекратном, а то и пятикратном увеличении количества оружия.

Также Рустамзаде напомнил, что россия – большая страна и собирать мобилизационный резерв каждые полгода им не составит труда.

«Тот контингент, который они возьму во время новой волны мобилизации не будет иметь выше боевых возможностей той армии, которая есть у россии сейчас. Но все равно российская армия привыкла воевать парадигмой количества и украинской армии надо именно качество.

Тогда можно сказать, что может случиться то, что в 2023-м году российская армия получит военное истощение. Вот тогда появится горизонт планирования, можно будет понять, к чему придет эта война. Без истощения с военной точки зрения эта война будет иметь продолжение», - говорит Рустамзаде.

Эксперт подчеркнул, что противник должен получить невосполнимый урон. Иначе кажде 3-6 месяцев россия будет собирать по 400 тысяч мобилизационного ресурса.

«Им не составит труда. Тем более, они вскрывают склады с советским заделом, так что оружие у них пока есть», - говорит Рустамзаде.

Напомним, Рустамзаде также рассказал, почему западные партнеры Украины не успевают давать оружия столько, сколько надо.

Также сообщалось, что Украина пережила новую ракетную атаку - оккупанты ударили по многоэтажке в Умани.

Кроме того, Politeka.net писала о таинственном отравлении под Мелитополем - на тот свет отправились десятки оккупантов.