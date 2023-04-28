Военный эксперт рассказал о ситуации вокруг Бахмута, и от чего зависит успех ВСУ в этом направлении.

Офицер армии Израиля в отставке Григорий Тамар в интервью на ютуб-канале "Фабрика новостей" рассказал о том, что Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу у оккупантов. Это происходит на фоне ослабевания натиска россиян в Бахмутском направлении.

"Совокупность факторов даем нам представление о том, что ваша сторона вот сейчас перехватывает инициативу у россиян. И происходит это на фоне ослабевания натиска под Бахмутом, несмотря на то, что и ваши силы там истощены, и вполне вероятно, что Бахмут ваши силы оставят.

И тут есть два важнейших вопроса. Во-первых, насколько вашим силам удаться выйти оттуда организовано и не попасть в тактическое окружение. И второй вопрос, который возникает, насколько ваши силы, которые уже оттуда выведены и другие ваши силы находятся на заранее подготовленных оборонительных позициях, которые обустроены к эффективной обороне, и к тому, чтобы наносить огневое поражение на дальних дистанциях.

Если мы посмотрим внимательно топографическую карту местности, то мы понимаем, что за Бахмутом на вашей стороне есть высоты определенные, которые, я уверен, ваши командиры подготовили в соответствии с предназначением. Так что в этом отношении, я думаю, у вас будет все в порядке", - рассказал Григорий Тамар.

Напомним, Оккупанты попали в ловушку ВСУ под Авдеевкой: "Все это выступление российских войск...".

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