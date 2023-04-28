При этом в городе остаются гражданские, отказавшиеся покидать свои дома и квартиры, пишет Politeka.net.
По словам спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, их трудно сейчас эвакуировать из-за интенсивных боевых действий в городской застройке.
Череватый также сообщил, что Бахмут «существенно уничтожен».
«Даже сами враги называют его вторым Сталинградом. Возможно, они еще что-то хотят этим сказать, но этим показали степень уничтожения города. Он на данный момент почти не пригоден для жизни, большинство зданий существенно повреждено», – сообщил Череватый.
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Между тем боец ВСУ, воюющий в Бахмуте и ведущий свой телеграмм-канал под ником «Бахмутский» , сообщает, что кафиры продвинулись в районе «Новой Почты».
«Лезут как крысы, ходят по 200 своим, лежат в них», - рассказывает боец.
На флангах российские захватчики также активизировались, но, по словам собратьев «Бахмутского», «все контролируемо там».
«На Корсунского – лезут на школу, и многоэтажки – стоим!», – добавил «Бахмутский».
Между тем, в сети появились новые страшные кадры из Бахмута и фото мужественных украинских воинов, которые продолжают его держать.
Напомним, одного контрнаступления ВСУ будет недостаточно.
Также сообщалось, что из-под завалов многоэтажки достают тела, количество погибших растет.
Кроме того, Politeka.net писала о таинственном отравлении кафиров под Мелитополем, на тот свет отправились сразу 20 кафиров.