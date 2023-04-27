Утро во временно оккупированном Мелитополе началось с мощного взрыва.

Взрыв раздался в центральной части Мелитополя в 5:20, у подъезда многоквартирного дома по улице Героев Украины 67.

Как рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров, жертвой взрыва стал предатель Украины, перешедший на сторону российских захватчиков.

«Кобзон встречает своего «героя». На концерт отправился коллаборант Александр Мищенко. До полномасштабного вторжения Мищенко являлся начальником Приазовского отдела полиции. После оккупации мало того, что сам переметнулся на сторону врага, да еще и подбил своих сотрудников стать предателями», - сообщил Федоров.

В результате взрыва Мищенко получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Между тем, в сети появились кадры с места взрыва. У дома много правоохранителей, место огорожено красной лентой, автомобиль погибшего предателя почернел от огня.

Напомним, россияне ударили по спящему Николаеву ракетами "Калибр".

Появились страшные кадры с места новой атаки.

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