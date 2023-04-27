Ночью российские террористы обстреляли Николаев, есть попадания в жилую застройку.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ночью Ким сообщил, что удар, предварительно нанесенный четырьмя ракетами С-300. Одна из ракет попала в многоэтажку.

«Твари», - написал Ким в своем телеграмм-канале.

Впоследствии Ким сообщил, что вторая ракета попала в частный жилой дом и что спасатели также выехали по третьему адресу.

«Сейчас известно о 15 раненых, 1 погибшем», - сообщил Ким в два часа ночи.

Но, к сожалению, количество раненых выросло.

Сейчас известно, что в результате ракетного удара по Николаеву были ранены 23 человека.

Один человек погиб. Поисковые работы все еще продолжаются.

Враг атаковал Николаев из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр".

"Калибры" были направлены по сложной траектории – это и использование ландшафтной местности, и изменения траектории в воздухе», – сообщила пресс-секретарь "ОК" Юг Наталья Гуменюк.

В Черном море сейчас находятся на дежурстве 13 вражеских кораблей.

Общий залп составляет 12 ракет, ведь 4 кафира выпустили ночью.

В Сети также появились кадры с места одного из попаданий – это историческое здание.

Напомним, оккупанты ударили по домам смертоносной "Стрелой" - что известно об Р-37.

Также сообщалось, что принято решение по Бахмуту, который советовали сдать.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне сбросили авиабомбы на жилые дома и церковь.