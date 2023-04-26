26 апреля произошло смертельное ДТП. Так, в Ровенской области столкнулись бус и грузовик. Известно, что в одном из транспортных средств находились украинские защитники. Среди них есть жертвы. Об этом более детально сообщили в полиции Ровенской области.
Было установлено, что авария произошла около 8:00 на трассе Киев-Чоп возле села Крылив Дубенского района. Там автомобиль "Газель" столкнулся с грузовиком. На месте аварии погиб мужчина, еще два человека получили травмы. Сейчас полиция установливает все обстоятельства случившегося.
Судя по снимкам микроавтобус раздавило и зажало грузовиком к забору возле трассы.
Представители ГБР дали комментарий изданию zaxid.net. Они рассказали, что погиб украинский военный, его двое побратимов получили в результате аварии травмы.
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По предварительным данным, виновником аварии может быть водитель служебного микроавтобуса, который не справился с управлением и на полной скорости врезался в грузовик.
Также уточняется, что пока неизвестно, какая тяжесть полученных телесных повреждений у пострадавших военных. Известно лишь то, что они были срочно доставлены в ближайшую больницу.
При этом также известно, что водитель грузовика не получил травм. Полиция все еще проводит первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Напомним, в ДТП погиб известный украинский политик.
Также сообщалось о пожаре на Крещатике.
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