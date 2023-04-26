В Киеве удалось поймать коллаборантку, которая пыталась избежать правосудия после освобождения Херсона от российских захватчиков. Об этом сообщили более детальео в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнице грозит уголовная ответственность за ее помощь российским захватчикам.

Она была бывшей главой одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области". На этой "должности" женщина брала участие в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок россии, которые были дислоцированы на временно захваченной территории региона.

Кроме того, помощница россиян сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения.

Перед освобождением Херсона коллаборантке удалось бежать в Киев, где она планировала "затеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд". Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе.

Кроме того, она заставляла пожилых людей получать российскую пенсию и угрожала не выплачивать им украинские выплаты. После освобождения города злоумышленница скрылась в Одессе, где ее задержали контрразведчики СБУ.

Напомним, пьяный полицейский устроил произвол в гостинице.

Также сообщалось, что гуманитарку для ВСУ разворовали в Киеве.

Кроме того, Politeka.net писала, что женщину, которая наживалась на пожертвованиях украинцев, отдали под суд.