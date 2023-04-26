Вооруженные силы Украины добились незначительных успехов к югу от Кременной, по состоянию на 24 апреля, и наносят удары по российским узлам тылового обеспечения на временно оккупированной территории Луганской области. Военный эксперт Олег Жданов в эфире Politeka Online прокомментировал ситуацию.

"Что здесь произошло? Если помните, всю прошлую неделю они пытались атаковать, они там даже имели частичный успех, заняли несколько посадок. В результате, нам удалось стабилизировать ситуацию, в плане остановить продвижение противника. И мы, подтянув туда артиллерию, теперь начинаем работать по близлежащим тылам противника. Плюс контратакуем тоже на переднем крае. И поэтому Кременная и ушла. А Купянск ушел давно уже, купянское направление точнее, тоже уже ушло. Там просто не потому что бои прекратились, они идут, там позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами, это происходит постоянно. Но, я так понимаю, что наступательный потенциал у российских войск – подвыдохлись они в этом плане".

Кроме того, Олег Жданов отметил, что количество потерь личного состава со стороны оккупантов ощутимо уменьшилось в сравнении с предыдущими месяцами. По словам эксперта, это показатель уменьшения интенсивности боев, и свидетельствует о том, что российские войска перешли больше в оборону.

Напомним, Москву атакуют беспилотники, в Кремле паника: "Возмездие может прилететь прямо в…".

Как сообщала Politeka, "Лезут!": известно, под чьим контролем сейчас "трасса жизни" под Бахмутом.

Также Politeka писала, что "Это часть того контрнаступления, о котором мы все так много говорим": партизаны перешли к делу на Херсонщине, взрываются блокпосты.