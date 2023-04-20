Если мы дадим россиянам передышку, то через 2-3 месяца еще 100 тысяч оккупантов появятся на нашей территории - это будет еще тяжелее.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в своем блоге.

"Если мы начнем "тянуть кота за хвост" до осени, то рф сделает тоже самое - они тоже поднакопят силы, сформируют армию. Нельзя давать передышку и по готовности группировки нужно предпринимать контрнаступление. Потому что уже в июне уже появятся первые мобилизованные из волны, которую они сейчас начали призывать и в июле они уже будут на линии фронта.

У нас очень маленький запас по времени - ни в коем случае нельзя снижать темп боевыйх действий. Мы сейчас достаточно переламываем российские войска. Да, немного теряем территории, но выполняем задачу обескровливания и снижения боевых потенциалов российской армии.

Если мы им дадим передышку, то через 2-3 месяца еще 100 тысяч появятся на нашей территории - это будет еще тяжелее. Поэтому как только мы будем готовы и все факторы сойдутся в одном месте - надо начинать контранступление. Тянуть нет возможности у нас", - говорит Олег Жданов.

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