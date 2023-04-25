Правда, почему такой "смелый" патриот сидит в Канаде, а не на россии – вопрос без ответа.

Россиянин, который корчит из себя патриота рф, находясь в канадском городе Виннипег, отметился идиотским поступком. В частности, он нашел паспорт украинки, которая родилась во Львове. В соцсетях тот заявил, что не собирается возвращать документ девушке и отомстит. Скрины из его постов появились в Твиттер.

Росіянин в Канаді, знайшов закордонний паспорт Українки та спалив його: pic.twitter.com/rh0jX8zHLC — out of context росіяни (@outDumbNeighbor) April 23, 2023

Так, он сообщил, что возвращать украинский паспорт не станет, а сожжет его.

"Позже выложу ролик с "торжественным" сожжением вражеского документа", — написал россиянин, который проживает в Канаде и корчит из себя смельчака.

Правда, через несколько минут удалил видео из соженным паспортом девушки из Львова. Далее в комментариях такие же поклонники "русского мира" начали писать, мол, чтобы был осторожным. Ведь "камеры", "двойная аутентификация".

Пользователи сети из Украины высмеяли россиянина, заметив, что таким смелым он может быть только сидя за границей. Другие также подозревали, что мужчина мог украсть паспорт украинки, а не найти, как сам сообщает:

"Это не факт, что нашел, может и украл, это воровская нация. Думаю, что отвечать придется", "Документа нашего уже боятся!", "Он не знает что у нас есть "Дія"", "Приезжай в Украину и попробуй сжечь здесь. Желательно публично. И захвати заодно черный пакет своего размера", "Даже уехав из своих болот в цивилизацию, россиян мозги никак не могут перейти в режим 'включено", "Мозгами боженька обделил. Иначе бы знал, что в Канаде самая многочисленная украинская диаспора".

Напомним, в Одессе посетительница набросилась на девушек за украинский язык.

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