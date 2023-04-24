Для радикального перевеса, который бы Украина могла получить, нужно все равно больше, считает эксперт.

В ближайшее время военные действия не могут быть прекращены, на это есть ряд причин. Такой вариант прогнозируют военные эксперты. Одного наступления ВСУ не хватит, чтобы освободить все территории Украины. Об этом рассказала американский ученый, политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических международных исследований Мария Снеговая.

Эксперт также отметила, у рф есть еще склады с оружием и страны, которые помогают обходить санкции.

«Нет усталости, о которой предупреждали аналитики. Но мы не видим радикальных изменений для того, чтобы Украина получила решающее преимущество в этом конфликте. Поставки оружия, та помощь, которая продолжает оказываться Украине, она должна выйти на новый уровень.

Для радикального перевеса, который бы Украина могла получить, нужно все равно больше, чем то, что сейчас есть» - подмечает эксперт.

Она добавляет, все очень сильно зависит от того, как пройдет украинское контрнаступление. Пока что у рф по-прежнему достаточно союзников, которые помогают им обойти различные санкции.

«Даже в случае успешного контрнаступления говорить о какой-то решающей победе Украины рано. Вряд ли получится полностью освободить все территории, оккупированные рф. Однако, возможно действительно будут какие-то прогрессы. Об этом уже шла речь на переговорах западных стран: достаточно ли у Украины вооружения для этого?» - заключила эксперт.

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