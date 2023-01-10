Освобожденная из российского плена защитница "Азовстали" уже приступила к службе в одном из пограничных подразделений Волынского отряда.

На службу она вернулась с новым четырехлапым напарником, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Девушка пробыла в плену 5 месяцев, сейчас она с нетерпением ждет возвращения из плена своего мужа пограничника.

К оккупантами Алина Панина попала в Мариуполе, она вместе со своей собакой Соней осуществляла осмотр судов в морском торговом порту.

Алина принимала участие в обороне завода "Азовмаш" и неделю пробыла под постоянными обстрелами на "Азовстале". Потом попала во вражеский плен вместе с двумя своими служебными собаками Соней и Джесси.

Из плена Алина вернулась без них, собак оккупанты девушке не отдали.

После длительной реабилитации пограничница вернулась на родную Волынь и продолжает службу на украинско-польской границе.

Чтобы поддержать Алину, друзья подарили ей спаниеля Челси. Однако Алина не оставляет попыток вернуть своих Соню и Джесси.

Ранее соощалось , что ситуация в Соледаре Донецкой области сейчас острее, чем в Бахмуте, россияне штурмуют город малыми группами.

Российские оккупанты атакуют позиции наших защитников "волнами", - рассказал политолог и офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск ВСУ Тарас Березовец.

"Сейчас очень тяжело в Соледаре. Ситуация там острее, чем в Бахмуте. Противник атакует малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и "Шмелями". Атаки на наши позиции идут "волнами", - отметил Березовец.

Сейчас оккупанты сконцентрировали наибольшие свои усилия именно там, на Соледаре.

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