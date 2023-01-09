Украине собираются предложить так называемый "корейский вариант", кроме того, появилось много сигналов, что боевые действия могут обостриться в феврале.

Об этом, как пишет Politeka.net, в интервью, вышедшем в эфире телемарафона, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, россияне собираются предложить Украине так называемый "корейский вариант" урегулирования войны – он предполагает разделение страны.

«Так называемая условно "38 параллель". Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать – это 38 параллель, - пояснил Данилов.

По словам Данилова, он недавно общался с представителями Кореи и обратил внимание на нечто важное.

«Они считают, что тогда была большая ошибка, что пошли на уступки, согласились с тем, что нужно ради сохранения... Сегодня проблемы», - пояснил Данилов.

По словам секретаря СНБО, заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак ходит на встречи с политиками прошлых времен в Европе и через них передает месседжи, что россияне, готовы на многие уступки, чтобы зафиксировать статус-кво, имеющийся на сегодня.

"И заставить нас, чтобы мы вышли в какое-то перемирие", сообщил Данилов.

«38 параллель» — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38 параллели северной широты.

Напомним, в Минобороны Украины сделали важное заявление о новой волне мобилизации.

Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов предупредил Залужного об опасности.

Также напомним, что Валерий Залужный поднял очень сложную и болезненную тему.