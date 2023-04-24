Офицер и журналист Тарас Березовец рассказал о "бавовне" в Москве и Санкт-Петербурге, поделившись своими мыслями.

Журналист и офицер Тарас Березовец в общении с Марком Фейгиным рассказал об ударах по Санкт-Петербургу и Москве. Фрагмент общения появился на ютуб-канале "Фабрика Новостей", передает Politeka.net.

"Мы проводим операции исходя из оперативно-тактического плана, который разработан на уровне Генерального штаба. Есть ли у нас соответствующие возможности забрасывать наши группы диверсионные вглубь на сотни километров на российскую территорию? Конечно есть. Почему? Поскольку Российская федерация сконцентрировала защитную часть сегодня своего личного состава, в том числе карательных органов, Россгвардии так называемой, Нацполиции, в том числе и ФСБ, на территории Украины. Соответственно контроль за государственными границами и внутренними регионами существенно ослаб. И сегодня, как говорится, заходите куда хотите. Проникновение возможно и рейды РДК показали, что граница то дырявая на самом деле. Она абсолютно прозрачная и проходить можно, заходить большими рейдами", - рассказал офицер.

Поэтому украинские группы могут заниматься диверсионной деятельностью даже в Москве или Санкт-Петербурге. А несколько десятков таких групп могут парализовать работу российской логистики, отмечает журналист.



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