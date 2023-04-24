Жуткая трагедия всколыхнула Украину, к счастью, убийцу удалось все же задержать.

Полиция расследовала зверское убийство, которое случилось в Киевской области. Следователям пришлось искать части тела убитого мужчины по всему Бучанскому району. Уточняется, что жуткая трагедия произошла в селе Белогородка. Детали сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры.

Следователям удалось установить, что сын и отец вместе распивали алкогольные напитки. Во время этого у них возникла ссора, которая переросла в драку. В результате, старший мужчина до смерти забил своего сына.

Чтобы утаить преступление, убийца решил избавиться о тела. Так, с помощью кухонного ножа он расчленил тело своего сына. Сначала отсек голову от туловища и после этого переместил туловище убитого в лесополосу на территории Белогородской территориальной громады. Для этого мужчина использовал собственный автомобиль.

Кроме того, преступник выбрал место, чтобы спрятать отрезанную голову сына. Так, следователи обнаружили ее неподалеку от жилого комплекса в селе Софиевская Борщаговка.

После преступления мужчина спрятался у себя в гараже, но полиции удалось его обнаружить и задержать. Преступнику сообщили о подозрении по статье 115 УК Украины - это умышленное убийство.

Напомним, дочь известного предателя Украины спряит среди переселенцев.

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