Ужасный случай произошел в Киевской области при участии несовершеннолетних.

На данный момент известно, что в Белогородке Киевской области полицейский офицер громады обнаружил окровавленного 14-летнего мальчика.

«У парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза!», – рассказали правоохранители.

Обидчиков удалось быстро обнаружить – ими оказались двое 17-летних жителей села Музычи.

Несовершеннолетние не просто жестоко избили ребенка до потери сознания, а еще и сняли издевательство на видео, которое впоследствии распространили в сети.

В настоящее время обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Им грозит лишение свободы сроком до четырех лет.

«Уважаемые родители и педагоги, призываю вас очень внимательно относиться к фактам буллинга и насилия среди детей! Помните, что во время военного положения дети являются самой уязвимой категорией!», - призвал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.

Напомним, в Киеве минувшей ночью произошла загадочная трагедия - во время тушения пожара было обнаружено два тела.

Также сообщалось о массовой стрельбе на дне рождения - многие погибшие.

Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.