На данный момент известно, что в Белогородке Киевской области полицейский офицер громады обнаружил окровавленного 14-летнего мальчика.
«У парня был перелом костей носа, сотрясение мозга, травма головы и контузия глаза!», – рассказали правоохранители.
Обидчиков удалось быстро обнаружить – ими оказались двое 17-летних жителей села Музычи.
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Несовершеннолетние не просто жестоко избили ребенка до потери сознания, а еще и сняли издевательство на видео, которое впоследствии распространили в сети.
В настоящее время обоим подросткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток. Им грозит лишение свободы сроком до четырех лет.
«Уважаемые родители и педагоги, призываю вас очень внимательно относиться к фактам буллинга и насилия среди детей! Помните, что во время военного положения дети являются самой уязвимой категорией!», - призвал руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов.
Напомним, в Киеве минувшей ночью произошла загадочная трагедия - во время тушения пожара было обнаружено два тела.
Также сообщалось о массовой стрельбе на дне рождения - многие погибшие.
Кроме того, сообщалось, что россияне сбросили авиабомбу на школу.