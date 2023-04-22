В Винницкой области полицейские задержали женщину, которая подозревается в причастности к смерти младенца.

35-летняя жительница Винницы пришла в полицейский участок 19 апреля и сообщила, что ее ребенок умер. Женщина рассказала, что своего младенца она оставила с подругой, чтобы та за ним присмотрела. А когда пришла забрать ребенка, то он уже был мертв.

Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В ходе следствия было установлено, что 17 апреля молодые родители попросили свою знакомую - 33-летнюю жительницу Винницы, присмотреть за их ребенком. Уже на следующий день женщина употребила алкогольные напитки и в состоянии опьянения не удержала малыша на руках. В результате, младенец упал на асфальт и получил очень тяжелые травмы, которые стали причиной его смерти.

Когда родители пришли за своим чадом, 33-летняя женщина передала им только бездыханное тело мальчика.

Женщина была задержана 20 апреля. Работники Отдела полиции №2 Винницкого районного управления полиции поместили убийцу в изолятор временного содержания. На данный момент жительнице Виннице выбирают меру пресечения.

Ее могут засудить по статье части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Украины, а именно - убийство по неосторожности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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