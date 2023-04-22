Два жителя Тернопольщины заверили украинку, которая сейчас проживает в Польше, что полученную помощь доставят в территориальную громаду.
Однако вместо помощи распорядились гуманитаркой в собственных корыстных целях, сообщает Нацполиция Украины.
Подозреваемые уверяли, что полученная помощь будет передана на нужды населения.
Когда мужчины получили продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства и доставили их людям, нуждающимся в этом, а в собственные гаражи.
Таким образом, фигуранты мошенническим путем завладели имуществом на сумму почти 370 тысяч гривен.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Передача F-16: украинских пилотов отправили в США еще в июне 2022 года, но выяснилась неприятная деталь
Оккупанты рванули в наступление еще на двух направлениях: где сейчас идут бои
Падение авиабомбы в Белгороде, этот взрыв не станет последним: "Самое интересное в этой истории…"
"Трасса жизни" в Бахмуте под угрозой, ситуация плохая: "Если будет приказ отойти..."
Полицейские также установили, что некоторые медицинские препараты содержат особо опасные наркотические средства, обращение которых ограничено.
Санкционированные обыски показали, что данные лекарственные препараты были отсортированы от других и тщательно спрятаны среди имущества в гараже.
Собранные доказательства дают основание объявить подозрение двум фигурантам по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 309 (хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.
Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.
Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.