Нацполиция сообщила о подозрении за махинации с гуманитарной помощью.

Два жителя Тернопольщины заверили украинку, которая сейчас проживает в Польше, что полученную помощь доставят в территориальную громаду.

Однако вместо помощи распорядились гуманитаркой в ​​собственных корыстных целях, сообщает Нацполиция Украины.



Подозреваемые уверяли, что полученная помощь будет передана на нужды населения.

Когда мужчины получили продукты, средства гигиены, одежду, обувь и лекарственные средства и доставили их людям, нуждающимся в этом, а в собственные гаражи.

Таким образом, фигуранты мошенническим путем завладели имуществом на сумму почти 370 тысяч гривен.

Полицейские также установили, что некоторые медицинские препараты содержат особо опасные наркотические средства, обращение которых ограничено.

Санкционированные обыски показали, что данные лекарственные препараты были отсортированы от других и тщательно спрятаны среди имущества в гараже.

Собранные доказательства дают основание объявить подозрение двум фигурантам по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 309 (хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, о штрафе почти 70 тысяч: украинцам усилят наказание за распространенное нарушение.

Как сообщала Politeka, в известных магазинах торговали гуманитаркой.

Также Politeka писала, что в Украине пустили в продажу фальсифицированные лекарства, сообщили в СБУ подробности.