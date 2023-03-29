Для некоторых война и большое горе всего украинского народа стало способом обогащения, а жажда наживы затмила здравый смысл.

Так, стало известно о схеме с гуманитарной помощью с участием учредителя и руководителя одной из столичных сетей магазинов, специализирующейся на продаже товаров военного назначения, пишет Politeka.net со ссылкой на ГБР.

Согласно сообщению, в апреле 2022 года фигуранты расследования обратились в одну из воинских частей с предложением бесплатно привезти для них гуманитарную помощь – бронепластины и защитные шлемы.

"Для этого они попросили военных предоставить их предприятию сертификат на ввоз соответствующего товара, что позволяло избежать прохождения таможенного оформления и уплаты таможенных платежей", - рассказали в ДБР.

После получения этого сертификата дельцы завезли из Польши в Украину 1,5 тыс. бронепластин и 300 защитных шлемов. Задекларированная стоимость товара тогда составляла более 800 тысяч гривен, а рыночная стоимость ориентировочно 8 млн гривен.

Но то, что произошло дальше, просто поражает цинизмом.

Вместо того чтобы безвозмездно передать товар военным, предприниматели предложили руководству части выкупить шлемы и пластины по рыночной стоимости. Военные отказали и предприниматели начали продавать бронепластины и шлемы через сеть магазинов.

В настоящее время ДБР завершило досудебное расследование по обогащению на продаже гуманитарной помощи. Владелец и руководитель торговой сети обвиняются в незаконном использовании для получения прибыли гуманитарной помощи и нарушении порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, в Украину под видом гуманитарки завезли фальсифицированные лекарства.

Также сообщалось, что украинцам в прифронтовых городах подсунули опасную еду – что оказалось в гуманитарке.

Кроме того, Politeka.net писала, что закупка "скорых" превратилась в масштабную схему обмана.