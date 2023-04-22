Навязанное пропагандой понятие "спорт вне политики", все еще используют во время всевозможных турниров. Даже сюзники и партнеры Украины время от времени вспоминают его. В частности, в Молдове на Чемпионате мира по латиноамериканским танцам вспыхнул скандал из-за украинского флага.

Более детально об обидной ситуации рассказала украинская спортсменка Виктория Урсатий на своей странице в Инстаграм.

Спортсменка сообщила, что 16 апреля в Кишиневе состоялся Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (WDSF PD World Championship Latin). Наши чемпионы хотели прийти на церемонию представления с флагом Украины. Это сделать им запретили.

Украинская спортсменка Виктория Урсатий не смогла молчать об этом досадном случае и поделилась подробностями в сети. Она выложила видео, на котором рассказала со слезами на глазах, как Федерация спортивных танцев Молдовы не разрешила украинским спортсменам выйти со своим флагом.

"Когда в твоей стране идет война, гибнут люди и гибнут воины, мы не можем молчать и выходить без знамени главной церемонии представления стран на международных соревнованиях. Наша задача как спортсменов, чтобы за границей не забывали, что война продолжается, чтобы наш флаг видели и помнили", – ометила Виктория.

Урсатий подчеркнула, что украинцы "не проглотили эту ситуацию". В итоге наши спортсмены решили проигнорировать церемонию представления и стояли с флагом Украины за сценой.

В комментариях украинцы не сдерживались и выражали свое возмущение в связи со сложившейся ситуацией:

"Еще не все в Молдове понимают, что Украина их защищает и не дает прийти русским!", "А что не так с украинским флагом? Не дай Бог, чтобы асвабатели к ним не пришли. Вот тогда и будут танцевать под тряпку их", "Молдова опасается, но вам это не поможет. Эта тварь захочет, то к вам тоже придет", "Такое решение это мелкая цена для рф, продажность везде".

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