Украина при определенных обстоятельствах может предложить членство в НАТО, но в достаточно специфической форме.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

"Генри Киссинджер высказался за вступление Украины в НАТО, но в специфической форме. Чтобы Украина согласилась не сразу все отвоевывать. Чтобы согласилась на решение вопроса Крыма дипломатическим путем - в обмен она получит членство в НАТО. Однако 5 статья будет распространяться на Украину (но кроме Крыма), в случае если россия пойдет на нас войной, это уже существенный шаг вперед.

Пока речь не идет об уступках, но позиция западных политиков и экспертов сильно меняется. Раньше они были категорически против, а сейчас уже рассматривают эту идею и считают, что нужно это делать.

Не надо бояться таких промежуточных вариантов, потому что официально об этом не говорится и это пока только политологическая идея и не больше. Но она может возникнуть в зависимости от того, какова будет политическая ситуация в следующем году.

Если мы освободим все оккупированные территории, это максимально усилит наши шансы на членство в НАТО. Это будет демонстрация нашей военной, политической способности. И тогда нам будет очень тяжело отказать. Если нет – будут вопросы. Но в процессе переговоров о мирном урегулировании", – говорит Владимир Фесенко.

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