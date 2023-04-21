Одессит познакомившись с женщиной случайно узнал, что у нее есть молодой сын, военнообязанный.

Под видом военнослужащего аферист потребовал деньги у женщины, пригрозив направить ее сына на прохождение военной службы.

Женщина заплатила злоумышленнику 8000 долларов, а тот продолжил требовать еще больше, сообщает Нацполиция в Одесской области.

Потерпевшая что-то заподозрила и сообщила правоохранителям, установившим позже личность правонарушителя.

Аферист был задержан во время получения очередного транша в 1000 долларов. Среди вещественных доказательств полицейские изъяли у него деньги, которые выманил аферист у женщины, мобильный телефон, большое количество сим-карт, черные записи и две единицы оружия - все это отправили на экспертизу в качестве вещественных доказательств по делу.

Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия – преступление предусмотрено ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Правоохранители перевели подозреваемого в изолятор временного содержания и требуют применения меры пресечения, а именно содержания под стражей.

Дальнейшую судьбу афериста решит суд.

Напомним, что ранее стало известно о дочери известного украинского предателя – женщина, которая также помогала оккупантам, скрылась на Виннитчине под видом переселенки.

Также сообщалось, что маленьких братьев угнали прямо из больницы в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что семейная пара оказалась чудовищами.