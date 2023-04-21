Под видом военнослужащего аферист потребовал деньги у женщины, пригрозив направить ее сына на прохождение военной службы.
Женщина заплатила злоумышленнику 8000 долларов, а тот продолжил требовать еще больше, сообщает Нацполиция в Одесской области.
Потерпевшая что-то заподозрила и сообщила правоохранителям, установившим позже личность правонарушителя.
Аферист был задержан во время получения очередного транша в 1000 долларов. Среди вещественных доказательств полицейские изъяли у него деньги, которые выманил аферист у женщины, мобильный телефон, большое количество сим-карт, черные записи и две единицы оружия - все это отправили на экспертизу в качестве вещественных доказательств по делу.
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Полицейские сообщили фигуранту о подозрении в требовании передачи чужого имущества с угрозой насилия – преступление предусмотрено ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Правоохранители перевели подозреваемого в изолятор временного содержания и требуют применения меры пресечения, а именно содержания под стражей.
Дальнейшую судьбу афериста решит суд.
Напомним, что ранее стало известно о дочери известного украинского предателя – женщина, которая также помогала оккупантам, скрылась на Виннитчине под видом переселенки.
Также сообщалось, что маленьких братьев угнали прямо из больницы в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что семейная пара оказалась чудовищами.