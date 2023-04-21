Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали фигуранта во время контрдиверсионных мер на территории Днепропетровской области.

Служба безопасности собрала доказательства вины вражеского приспешника, корректировавшего российские воздушные атаки в регионе.

По «наводке» мужчины оккупанты пытались ударить по инфраструктуре региона в начале лета прошлого года, к счастью, наши защитники отбили тогда все атаки врага.

Злоумышленником оказался житель Марганца, который в марте прошлого года вышел на свободу из исправительной колонии. После того, как он вышел из колонии, начал собирать информацию о местах базирования наших защитников.

Для передачи данных своему сыну изменник использовал один из популярных мессенджеров.

Информацию предатель передавал своему сыну, который служит в русских оккупационных войсках и даже участвовал в обстрелах в Изюмском направлении.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Предатель приговорен к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, фигурант имеет три года непогашенной судимости, поэтому в общей сложности он проведет за решеткой 18 лет.

Напомним, что ранее стало известно о дочери известного украинского предателя – женщина, которая также помогала оккупантам, скрылась на Виннитчине под видом переселенки.

Также сообщалось, что маленьких братьев угнали прямо из больницы в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что семейная пара оказалась чудовищами.