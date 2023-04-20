Вражеские приспешники пытаются уйти от ответственности за свои поступки, притворяясь переселенцами.

Так, еще одна женщина, которая выдавала себя за переселенку, оказалась человеком с темным прошлым.

Известно, что жительница Донбасса переехала в Киев в начале полномасштабного военного вторжения в Украину, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.

В столице переселенка поселилась в арендованной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.

Впрочем, ее планам не суждено было сбыться.

Ее местонахождение было установлено сотрудниками СБУ и вместо билета за границу женщина получила подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

В СБУ рассказывают, что жительница Донецкой области в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором «миграционной службы МВС днр», получила должность «старшего инспектора отдела адресно-справочной работы».

«На этой должности она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе.

Для этого враждебная приспешница собирала информацию от «районных паспортных отделов» оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей. Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города.

Также злоумышленница вела учет так называемых «сторожевых карточек», где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами «ДНР», - рассказали в СБУ.

При обыске у «переселенки» обнаружена «трудовая книжка», свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов.

За свои злодеяния злоумышленница может получить до 8 лет тюрьмы.

Напомним, что ранее стало известно о дочери известного украинского предателя – женщина, которая также помогала оккупантам, прталась на Виннитчине под видом переселенки.

Также сообщалось, что маленьких братьев похитили прямо из больницы в Днепре.

Кроме того, Politeka.net писала, что семейная пара оказалась чудовищами.