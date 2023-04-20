Так, еще одна женщина, которая выдавала себя за переселенку, оказалась человеком с темным прошлым.
Известно, что жительница Донбасса переехала в Киев в начале полномасштабного военного вторжения в Украину, пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ.
В столице переселенка поселилась в арендованной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу.
Впрочем, ее планам не суждено было сбыться.
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Ее местонахождение было установлено сотрудниками СБУ и вместо билета за границу женщина получила подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
В СБУ рассказывают, что жительница Донецкой области в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором «миграционной службы МВС днр», получила должность «старшего инспектора отдела адресно-справочной работы».
«На этой должности она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе.
Для этого враждебная приспешница собирала информацию от «районных паспортных отделов» оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей. Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города.
Также злоумышленница вела учет так называемых «сторожевых карточек», где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами «ДНР», - рассказали в СБУ.
При обыске у «переселенки» обнаружена «трудовая книжка», свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов.
За свои злодеяния злоумышленница может получить до 8 лет тюрьмы.
Напомним, что ранее стало известно о дочери известного украинского предателя – женщина, которая также помогала оккупантам, прталась на Виннитчине под видом переселенки.
Также сообщалось, что маленьких братьев похитили прямо из больницы в Днепре.
Кроме того, Politeka.net писала, что семейная пара оказалась чудовищами.